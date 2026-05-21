Emiliano Buendia: "Kupayı kazandığımız için çok mutluyum"

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı. Maçın oyuncusu Emiliano Buendia, zaferin mutluluğunu paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa'nın, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ettiği müsabakada maçın oyuncusu seçilen Aston Villalı Emiliano Buendia, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın oyuncusu seçilen Aston Villa'nın Arjantinli oyuncusu Emiliano Buendia, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takım adına çok mutlu olduğunu belirten Arjantinli oyuncu, "Bu kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Hocamızın süreç boyunca yaptığı iş, bu kulübe yeni katılan ve bugünlere gelene kadar takımını geliştirmek adına yaptığı iş çok önemli. Avrupa'da 3 sezon geçirdik ve bu sezon Avrupa Ligi sürecimiz harika geçti. Tabii ki herkesin payı yadsınamaz. Bu akşam çok güzel bir maç çıkardık. Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık ama detaylar fark oluşturdu ve zaferi kazandık, kupayı kaldırdık" dedi.

Karşılaşmada kaydettiği golü anlatan Buendia, "Kendimi o pozisyonda buldum. Kontrol edip dönebilirdim de ama vurmaya karar verdim. Tabii bu antrenmanlarda çalıştığım bir şey. İki ayağıma da bu açıdan güveniyorum. Neredeyse devre arasına gelmiştik pozisyon gerçekleştiğinde. Vurmaya karar verdim, vurdum. Güzel bir şut oldu, güzel bir gol oldu. Tabii ki bizim için, takım için önemliydi. Çok kilit bir anda geldi, ilk yarıyı bitirmeden önce. ve iyi bir ivme kazandık. Rakip takımı bir adım geri düşürmüş olduk. Çok mutlu oldum tabii ki" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
