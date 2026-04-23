Aslantepe Vadisi Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi / Metin eklendi

GALATASARAY Kulübü tarafından hayata geçirilecek Aslantepe Vadisi Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. RAMS Park'ın yanındaki alanda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, Ünal Aysal, Faruk Süren ve Alp Yalman'ın yanı sıra sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Tören öncesinde Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek, RAMS Park'ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı'na çelenk bırakırken; Bakan Bak ve Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Türk sporu için çok önemli bir günde toplandıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gerçekten gurur verici bir gündeyiz. Öncelikle bugün 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Çocuklarımızın bu güzel bayramını, en içten dileklerimle kutluyorum. Sporcuları görünce gerçekten gurur duyuyoruz. Bu tesisler sizin için yapılıyor. Bu tesislerin temelinde sizlerin başarıları, azimleri ve heyecanları var" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE BİR SPOR TESİSİ DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR'

Türkiye'nin dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız, bu sürecin hızlıca gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi talimatını verdi. Türk sporuna önemli bir eserin kazandırılmasını istedi. Türkiye, şu anda dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Modern UEFA ve FIFA standartlarındaki statlarla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle ve yaptığımız pek çok organizasyonla bunu Avrupa'ya kanıtladık" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, KULÜPLERİN GETİRDİĞİ PROJELERE VE YATIRIMLARA DESTEK VERİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüplerden gelen projeler ve yatırımlara önem verdiğini ifade eden Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası bana göre Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Bu proje, olimpik branşların ve dünya çapındaki spor etkinliklerinin yapılabileceği bir kapasiteye sahip olacak. 13 bin seyirci kapasiteli bir salon olacak. Galatasaray'ın basketbol ve voleybolda ortaya koyduğu başarılar belli. Antrenman salonları olacak. Voleybol salonu olacak. Yüzmede önemli sporcular yetişeceğine inandığımız bir tesis de olacak. Bana göre burası yaşayan bir spor kompleksi olacak. Bir tesisin yaşaması çok önemli. RAMS Park'ın yanında gençlerin, çocukların, sporcuların ve seyircilerin sürekli gelecekleri, antrenman yapacakları, antrenman saatlerinden sonra yan tarafta stadı görebilecekleri yaşayan bir tesis oluşturulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, sporun içinden geliyor. Bu yüzden şanslıyız. Cumhurbaşkanımız, kulüplerin getirdiği projelere ve yatırımlara destek veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız statlarla ve tesislerle Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Gerçekten bize gurur veren sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor."

'HEP BERABER BU TESİSİN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Tesislerin kısa sürede tamamlanması için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başkanımla az önce konuştuk. 3 yıl gibi bir sürede bu proje tamamlanacak. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

İSTANBUL VALİSİ GÜL: GALATASARAY'IN YAKALADIĞI BAŞARILAR, MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Galatasaray'ın yakaladığı başarılar, milletimizin yüzünü güldürüyor. Ortada Galatasaraylı olan veya olmayan herkesi gururlandıran bir başarı var. Sportif başarı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kulüplere olduğu gibi Galatasaray'a da altyapının güçlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından destek veriliyor" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY TARİHİ BOYUNCA İMKANSIZ DENİLEN HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMÜŞ BİR KULÜPTÜR

Galatasaray'ın geleceğine yön verecek önemli bir adım attıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün milletimizin en anlamlı günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, aslında geleceğe duyduğu inancın en güçlü göstergesidir. Çünkü çocuklar sadece yarının değil, aynı zamanda bugün de kurulan hayallerin en saf, en güçlü temsilcileridir. Galatasaray da tarihi boyunca hep bu hayallerin peşinden gitmiş, imkansız denilen hedefleri gerçeğe dönüştürmüş bir kulüptür. Kurucularımızın ortaya koyduğu vizyon sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda bir inancın ve bir geleceğin ifadesidir" diye konuştu.

'ASLANTEPE VADİSİ, SADECE BİR PROJE DEĞİLDİR'

Galatasaray için kurduğu hallerin en önemli adımını attıklarını da sözlerine ekleyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslantepe Vadisi'ne ve diğer projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. Aslantepe Vadisi, sadece bir proje değildir. Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz."

PROJENİN DETAYLARI

Aslantepe Vadisi projesi için 165 bin metrekare tesis inşa edilecek. Bu alana 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salonu, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yapılacak. 3 yıl içinde bitirilmesi planlanan proje için yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı