Haberler

Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı

Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE SANE'DEN

Maçtaki ilk pozisyon Galatasaray'dan geldi. 4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

FELIPE İKİ HAMLEDE KURTARDI

41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı

EYÜPSPOR TEHLİKELİ GELDİ

45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 68. dakikasında Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın müthiş pasında Barış Alper topu sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

EŞİTLİĞİ ICARDI BOZDU

Galatasaray aradığı golü Mauro Icardi ile buldu. Karşılaşmanın 73. dakikasında Ahmed Kutucu'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topta Icardi topu ağlara yollamayı başardı. Bu golle durum 1-0 oldu.

Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı

SON SOZÜ YUNUS SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 89. dakikasında ön alanda topu kapan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi, koşu yapan Yunus Akgün'ü gördü. Topu alan milli oyuncu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY 5'TE 5 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Galatasaray, ikas Eyüpspor'u mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

5 te 5 olacak tabi ya ne olacaktı ya? Asıl 38 de 38 yapamazsa bir anormallik olarak görülmelidir ;)

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıitunes para:

ravo dogru tespit. atilan ger gol senin yorumunu begenmeyenlere girsin...:)

yanıt3
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'a soğuk duş

Samsun'da 3 gol! Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşadılar
İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki

İmamoğlu'nun bu görüntülerine Oktay Saral'dan tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.