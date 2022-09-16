Aslan liderliği aldı! Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Süper Lig'de 58 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

58. SANİYEDE GOL GELDİ

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Galatasaray, 58. saniyede Sergio Oliveira ile öne geçti. Bu andan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılıların kalesinde baskıyı artırırken 15. dakikada Çekici'nin attığı enfes gol ile eşitliği yakaladı.

GALATASARAY'IN GALİBİYET GOLÜ CALVO'DAN

İkinci yarı iki takım da tehlikeli pozisyonlar yakalarken sarı-kırmızılıların golü, Konyasporlu futbolcudan geldi. 82. dakikada Calvo kendi kalesine gol atarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 89. dakikasında ise Konyaspor kalecisi Sehic ikinci sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. 4 oyuncu değişikliğini 3 seferde kullanan Konyaspor'un başka hakkı kalmadığı için kaleye stoper Adil Demirbağ geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Süper Lig'de 58 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.