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Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisine namağlup gidiyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep Fk'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

Son olarak Rizespor'u 5-0'lık net skorla geçen sarı-kırmızılılar bu maça da oldukça etkili başladı. Aslan, karşılaşmanın 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

YUNUS SAHNEDE

Barış Alper Yılmaz'ın attığı golden sonra rakibine nefes aldırmayan Galatasaray, bu kez de 26. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. İlkyarının geri kalan anlarında da baskısını devam ettiren sarı-kırmızılılar, başka gol atamayınca karşılaşmanın ilk 45 dakikası 2-0 sona erdi.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

BATSHUAYİ FARKI AÇTI

Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, Barış Alper'in yaptığı asistle skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

FURKAN SOYALP ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Gaziantep FK Furkan Soyalp ile farkı 2'ye indirdi. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Aslan derbiye moralli gidiyor! Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

YILDIZ FUTBOLCULAR YOKTU

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle, yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise statü gereği maçta forma giyemedi.

ASLAN YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti. Galatasaray ligde 4'te 4 yaparak başlarken taraftarının önünde Gaziantep FK'yı da mağlup ederek Fenerbahçe derbisine 5'te 5 yaparak gidiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

JokerAllame:

Selçuk inanın hediyesi :) cumartesi sağlam bir ders alacaksıniz

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Melike Taştan:

Batshuayi nin gol atması özel olmuş.Kuşların canını acıtmıştır Batshuayi nin attığı gol ;)

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İbrahim ÇAKIR:

Fenerbahçe taraftarıyım, maçı açtığımda 1-0 GS öndeydi. İkinci gol olmaması için mucize gerekiyordu; anlatayım: Gaziantep'in oyuncuları bilerek isteyerek pas hataları yaptılar ısrarla. Güya seri oyun kurmak istiyorlar havası verip ayarsızca pat küt bam pas verdiler ama topu karşılayan oyuncular bir kez değil iki kez bacak açsa gelen topu tutamıyordu. Bilmiyorum yanlı bir bakış açısı mı benimki, zaten top kaybı ve 2. gol oldu. Bu kadar da belli etmeyin yatarken; çok komik oluyorsunuz..

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