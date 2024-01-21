Üye Girişi
Haberler

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Zaha(2), Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu(2) attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

ZAHA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Galatasaray, henüz 13.dakikada Zaha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ABDÜLKERİM SAKATLANDI

Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

YİNE ZAHA ATTI

Maçı önde götüren Galatasaray 61. dakikada Trabzonspor'un kaptırdığı topta hızlı çıktı. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Zaha çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

KAAN AYHAN 3 YAPTI

Gol yollarında etkili olmaya devam eden sarı-kırmızılılar, bu kez de 64. dakikada yıldız futbolcu Kaan Ayhan'la farkı üçe çıkardı.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ENİS DESTAN ATTI

Zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışan Trabzonspor 79. dakikada bu sezon iyi performans sergileyen Enis Destan ile farkı ikiye indirdi.

KEREM'DEN ŞAHANE GOL

80. dakikada Visca'nın kaybettiği topta Ndombele sol kanattaki Kerem'i gördü. Topu sağına çeken Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 25 metreden harika bir plaseyle topu kaleye yolladı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Durum 4-1 oldu.

Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

KEREM YİNE SAHNEDE

Galatasaray 90+6. dakikada farkı 4'e çıkardı. Tete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. Maç bu skorla tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
1000

Yorumlar (10)

Erkan Arslan:

AĞLAMA KADINKÖY FENNEVGENELEV

14
18
yanıtYanıtla
Alp EREN:

Aile fertlerinin çalıştığı Yeri ifşa etme

yanıt12
yanıt10
Erkan Arslan:

FENEVLİ GÖÖDD ALP EREN AL ŞUNU 00==========) ASLAN TOKMAĞI KADINKÖYDE 1907SÜLALENE YETERDE ARTARDA

yanıt10
yanıt6
Ahmet Melih ALEMDAR:

Bazılarının gözü yaşlı :D

19
11
yanıtYanıtla
Ali Yurt:

Avcı ve Uğurcan sağolsun fenerin şampiyonluğuna taş koydular Trabzon'un adını kirlettiler

12
9
yanıtYanıtla
Alp EREN:

9 Zaten çok temiz değil o rumlar

yanıt8
yanıt11
oğuz şengül:

gsnin uşağı ts gene yatmış bu lig cidden aşırı kirli ts ise en kirlilerinden bjkye karşı oynadığının yarısını oynamadı bize ciğer patlatıyorlar gs abileri gelince yürüyorlar kimse lolo yapmasın görünen köy klavuz istemez ts net yattı nettt %1000.

1
4
yanıtYanıtla
REDSONİC :

Maçtan önce sonucu belli olan birşeye bakıp ümitlendiğim için herkezden özür dilerim.

0
1
yanıtYanıtla
Ahmet Melih ALEMDAR:

ZaHaHaHa :D

yanıt1
yanıt0
tarık usta:

SATIŞŞŞ

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title