Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

ZAHA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Galatasaray, henüz 13.dakikada Zaha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM SAKATLANDI

Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.

YİNE ZAHA ATTI

Maçı önde götüren Galatasaray 61. dakikada Trabzonspor'un kaptırdığı topta hızlı çıktı. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Zaha çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KAAN AYHAN 3 YAPTI

Gol yollarında etkili olmaya devam eden sarı-kırmızılılar, bu kez de 64. dakikada yıldız futbolcu Kaan Ayhan'la farkı üçe çıkardı.

ENİS DESTAN ATTI

Zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışan Trabzonspor 79. dakikada bu sezon iyi performans sergileyen Enis Destan ile farkı ikiye indirdi.

KEREM'DEN ŞAHANE GOL

80. dakikada Visca'nın kaybettiği topta Ndombele sol kanattaki Kerem'i gördü. Topu sağına çeken Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 25 metreden harika bir plaseyle topu kaleye yolladı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Durum 4-1 oldu.

KEREM YİNE SAHNEDE

Galatasaray 90+6. dakikada farkı 4'e çıkardı. Tete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. Maç bu skorla tamamlandı.