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Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi attı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

ASLAN'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.

Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

ICARDI SAHNEDE

İlk yarının son anlarına girilirken 39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Durum 3-0 oldu.

Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

BAŞKA GOL OLMADI

Maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Nuri Aga:

Gümbür gümbür geliyor aslanlar

4
8
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Fahri Kösedağlı:

Kazimcan sağolsun

3
1
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Fahri Kösedağlı:

Kazimcan

3
1
yanıtYanıtla
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