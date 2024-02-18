Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi attı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.
ASLAN'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL
Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.
ICARDI SAHNEDE
İlk yarının son anlarına girilirken 39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Durum 3-0 oldu.
BAŞKA GOL OLMADI
Maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.