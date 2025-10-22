Haberler

Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek. Maç, 19.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek. Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Liverpool'u 1-0 yenerek moral bulmuştu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. RAMS Park'taki kritik mücadele saat 19.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

GALATASARAY MORALLİ

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci haftada evinde Liverpool'u 1-0 yenerek moral bulmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'i yenerek puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi İngiliz Michael Oliver, yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

RAKİP BODO/GLIMT FORMDA GELİYOR

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Play-off'ta Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 mağlup eden Norveç temsilcisi, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen gruplara kaldı. Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Bodo/Glimt, gruptaki ilk iki maçında Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

PUAN DURUMU VE SIRALAMA

Üçüncü hafta öncesinde Galatasaray, topladığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada bulunuyor. Her iki takım için de bu maç, son 24 hedefi açısından büyük önem taşıyor.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Son haftalarda form grafiğini yükselten Victor Osimhen, Liverpool karşısında sergilediği etkili performans sonrası bir kez daha takımın en önemli gol umudu olacak. Galatasaray taraftarı, Nijeryalı yıldızın Bodo/Glimt karşısında da fark yaratmasını bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

