Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Galatasaray'ın golünü Kerem Demirbay atarken, Sivasspor'un golü ise 88. dakikada penaltıdan Koita'dan geldi.
Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
KEREM PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin ilk yarısındaki tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.
SİFTAH YAPTI
Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.
KOITA EŞİTLEDİ
84. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 88'de topun başına geçen Koita top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 1-1 oldu.
KEREM KIZARDI
Mücadelinin uzatma anlarında Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.