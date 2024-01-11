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Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Galatasaray'ın golünü Kerem Demirbay atarken, Sivasspor'un golü ise 88. dakikada penaltıdan Koita'dan geldi.

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin ilk yarısındaki tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

SİFTAH YAPTI

Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.

KOITA EŞİTLEDİ

84. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 88'de topun başına geçen Koita top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 1-1 oldu.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

KEREM KIZARDI

Mücadelinin uzatma anlarında Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Aslan 1 puana razı oldu! Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Sivasspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

mardinli yiğit:

Sıkıntı yok Fenerbahçe TT arenaya gelecek ve gününü görecek!

Yanıtla4115
Osman Yigit:

Top mu oynadi gs ,bu fener gsyi uzayda diker

720
Melik Yılmaz:

fenerasyon işbaşındaa herşeye rağmen yine şampiyon olacağız Mayıslar bizimdir. Kupa beyi GALATASARAY.

Yanıtla3815
köksal çelik:

Galatasarayın 2 penaltısı verilmedi. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Faruk hoca eline ayağına sağlık iyi yapmışsın ..

Yanıtla3411
köksal çelik:

Galatasarayın 2 penaltısı verilmedi. Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Faruk hoca eline ayağına sağlık ..

Yanıtla319
Erkan Arslan:

Biz FenevGenelEv Değiliz Hakiimiz Yenilsede 7 Gol Konyalara Sivaslara Atmayız Ama Fenev1907Gol Yer Bi Tek Çirkef Şikecilere Yedi Gol Atariz

Yanıtla236
Bidüşün:

Erkana mamasını verin uyku vakti gelmiş saçmalıyor

210
Sezgin Güçlütürk:

?? Çok üzüldük

Yanıtla14
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