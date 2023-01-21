Aşkını ilan etti! Gol makinesi Icardi'den Galatasaraylıları mest eden açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın ilk golü Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından taraftara övgüler yağdırdı.

"İLK YARIDA ZORLANDIK"

Maçın ilk yarısında zorlandıklarını ifade eden Icardi, "İlk yarı biraz daha zordu. Bazı şanslarımız vardı ama o şansları gole çevirememiştik. Forvet olarak benim golümü atmam gerekiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte çalışarak bunları gole çevirmem gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Taraftara aşık olduğunu söyleyen yıldız golcü, "Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlarımızın da yaptıklarından gurur duyuyorum. Çünkü burada rakipleri de zor duruma düşüren bir taraftarımız var. Bu aşkla devam ediyorlar. Biz de goller atarak bu aşklarına galibiyetlerle cevap vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 GOLE ULAŞTI

Süper Lig'de 9'uncu maçına çıkan Arjantinli golcü, 6. kez ağları sarsma başarısı gösterdi. PSG'den kiralanan yıldız futbolcunun mukavelesi sezon sonunda tamamlanıyor.