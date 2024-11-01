Aşkale'nin Voleybol Takımı, Profesyonel Lig'e Çıktı ve Şampiyonluğu Hedefliyor

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde voleybol antrenörü Mehmet Kırık'ın, ilkokuldan bir araya getirdiği sporcuların oluşturduğu voleybol takımı midi, mini, küçük, yıldız ve gençler kategorilerinin ardından geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2'nci Lig'e çıkarak profesyonel oldu. Çıktıkları 4 maçın dördünü de kazanan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın şimdiki hedefi ise Türkiye şampiyonluğu.

Erzurum'a 53 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 22 bin nüfusu olan Aşkale ilçesi bugünlerde çocuklarının büyük gurur yaşattığı voleybol maçlarını konuşmaya başladı. Henüz ilkokula giderken Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde voleybol antrenörü olarak görev yapan Mehmet Kırık'ın bir araya getirdiği 13 çocuk, sporda büyük bir başarıya imza attı. Birbirinden ayrılmayan ve takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan ilçenin çocukları, antrenörleri Mehmet Kırık yönetiminde midi, mini, küçük, yıldız ve gençler derken bir anda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2'nci Lig'e çıkarak profesyonel oldu. Birçok takımdan transfer teklifleri almalarına rağmen hiçbiri buna sıcak bakmayıp para almadan takımlarındaki yerlerini korudu. Profesyonel ligde amatör ruhla mücadelelerini sürdüren Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Takımın başarısında büyük emekleri olan Başantrenör Mehmet Kırık, öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi.

'MADDİ BEKLENTİLERİ YOK'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2'nci Ligi'nde Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün 2024-2025 sezonunda çıktığı 4 maçını da kazanarak yoluna devam ettiğini belirten Kırık, şunları söyledi:

"Bu çocuklar Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğdu ve ilkokul çağından beri beraber oynuyorlar. İkinci Lig'e de bu çocuklarla çıktık. Bu yıl takıma yine ilimizde oynayan birkaç oyuncu takviye ederek maçlarımıza çıkıyoruz. Voleybolda, Erzurum'u temsil etmek gurur verici. Hedefimiz önce Play-Of'a kalmak ve ardından da 1'inci Lig. Sporcularımızın içerisinde çeşitli meslek gruplarının dışında BESYO'da okuyanlar da var. Biz kırsalda yaşıyoruz, maddi anlamda güçlü değiliz. Ama sporcularım büyük bir fedakarlık yaptılar. Böyle bir takımı çok büyük paralara kurabilirsiniz. Ama şu anda sporcularımın hepsi ilçeleri adına oynuyor. Herhangi bir maddi beklentileri de yok. Bizler de elimizden geldiğince maddi ve manevi destek oluyoruz. Bu ligi kendi istekleri ile gönüllerinden geldiği gibi oynuyorlar. Bu çocuklarla ilkokuldan itibaren beraberiz. Bunlarla midi, mini, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu takımın Türkiye şampiyonalarına gitme gibi durumları da var. Bu takım küllerinden doğdu. İlkokul yıllarından sahip çıktıkları takımı profesyonel lige taşıyan bu çocuklar harika. Ligde şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Tek hedef 1'inci Lig."

'GELEN TRANSFERLERİ GERİ ÇEVİRDİM'

Takım kaptanı Abdullah Belik ise "15 yıldır 1'inci Lig'de oynadım. Şimdi Erzurum'umuzun bir takımı var. Gelen 5-6 transfer teklifini geri çevirip takımı yalnız bırakmadım. Maddi olarak buradan bir beklentim yok. Sonuçta kendi memleketimin takımı. Kendimi oynamak zorundaymışım gibi hissediyorum. Hocama bir vefa borcum var, bunu ödemek zorundayım. Geçen yıl bu takım bölgesel ligden buraya çok zor şartlar altında çıkardık. Takımdakilerin hepsi Aşkale ya da Erzurum'da doğmuş çocuklar. Bölgesel ligden itibaren namağlup olarak inşallah Play-Offa gideceğiz. Şu anda hiçbirimize ücret ödenmiyor. Hepimiz vefa gösterip memleketi için top oynamaya çalışıyor" dedi.