Haberler

Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi

Güncelleme:
Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, ülkesi İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını, 30 yaşındaki futbolcunun uzun bir aradan sonra çok yüksek ihtimalle milli takıma dönebileceğini belirtti.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 11 gol ve 8 asist yaptı.
  • Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor.
  • Marco Asensio, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Marco Asensio, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.

KARİYER REKORU KIRDI

Kariyerinde en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Marco Asensio, bu istatistiklerle birlikte kariyer rekoru kırdı.

ÜLKESİNDEN SEVİNDİREN HABER

Asensio, bu performansı sonrası ülkesi İspanya'da gündem oldu. Sport'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Eylül 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız ismin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kararıyla çok yüksek ihtimalle 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

