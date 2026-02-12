Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, ülkesi İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını, 30 yaşındaki futbolcunun uzun bir aradan sonra çok yüksek ihtimalle milli takıma dönebileceğini belirtti.
KARİYER REKORU KIRDI
Kariyerinde en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşayan Marco Asensio, bu istatistiklerle birlikte kariyer rekoru kırdı.
ÜLKESİNDEN SEVİNDİREN HABER
Asensio, bu performansı sonrası ülkesi İspanya'da gündem oldu. Sport'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu, Eylül 2023'ten bu yana uzak kaldığı İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız ismin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kararıyla çok yüksek ihtimalle 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
