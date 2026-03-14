Haberler

Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe-Alanyaspor maçıyla birlikte Asen Albayrak, Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu. 22 yıl sonra bu görevi üstlenen Albayrak, maçta 4. dakikada penaltı kararı vererek dikkatleri üzerine çekti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe- Alanyaspor maçını yöneten Asen Albayrak, 22 yıl sonra orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından bu müsabakaya hakem Asen Albayrak atandı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Şener yaptı. Asen Albayrak, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu. Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst seviyesinde bir maçın orta hakemliği görevini son olarak 8 Mayıs 2004'te Lale Orta yapmıştı.

Gürsel Aksel'de oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Hakem Albayrak, 4. dakikada Göztepe lehine penaltı kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi ve penaltı atışı kullandırıldı. Albayrak, müsabakada 3'er sarı kart olmak üzere 6 kez sarı kartına başvurdu.

Albayrak, bu sezon TFF 2. Lig'de 8, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er, Süper Lig ve TFF 3. Lig'de 1'er maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bahçeli'den Lübnan için 'seçenekler tartışılsın' çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır

Bahçeli'den o ülke için "seçenekler tartışılsın" çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular