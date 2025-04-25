Artvinli Kız Kardeşler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

- Çay bahçesinden, Dünya Şampiyonası'na

Büyük ailesinin 3 kızı karate sporundaki başarılarıyla dikkat çekiyor

Baba Zeki Büyük: "Zorluklar var ama başarıları bu zorlukları unutturuyor"

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde köy hayatını sürdüren Büyük ailesinin kızları Nisagül, Ebrar ve Eslem, karate branşında elde ettikleri Türkiye ve uluslararası başarılardan sonra şimdi Japonya'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kuledibi mahallesinde yaşayan Nurcan ve Zeki Büyük çiftinin 3 kızı, Nisagül, Ebrar ve Eslem, Kyokushin karate sporunda elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor. Türkiye, Balkan, Kafkas ve Avrupa şampiyonlukları bulunan kardeşler, şimdi de Japonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.

Çiftçilik yapan, geçim kaynağı ise çay olan Büyük ailesinin kızları, köy yaşamı şartlarına rağmen spordan vazgeçmiyor. Ailenin en büyük kızı Nisagül, gündüz tarlada, akşam ise antrenmanlarda ter döküyor. Kızlar, günlük işlerde anne ve babalarına yardımcı olmak için çay topluyor, çapa yapıyor, odun kırıyor ve bunun yanı sıra şampiyonaya hazırlanıyorlar. Aynı zamanda eğitimleri devam eden kızlar, bölgede 'Şampiyon kız kardeşler' olarak biliniyor.

Ailenin büyük kızı Nisa Gül Büyük, Türkiye'yi temsil edecek 3 sporcu arasına girerek Japonya'daki 7. Kyokushin Karate Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

11. sınıf öğrencisi olan ve 6 yıldır karate sporu yapan Nisa Gül Büyük, hem okuluna devam ediyor hem de köyde ailesiyle birlikte çay ve bahçe işleriyle ilgileniyor. Bugüne kadar dünya ikinciliği, Avrupa ikinciliği, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları kazanan Nisa Gül, Tokyo'da düzenlenecek şampiyona için antrenmanlarını tamamladı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Nisa Gül, "Köyde yaşıyoruz, babamla beraber tarlada çalışıyorum ama aynı zamanda eğitimimi sürdürüyorum. Zorluklar var ama ailemin ve antrenörümün desteğiyle bugüne kadar yarışmalardan boş dönmedim. Şimdi hedefim Japonya'da iyi bir derece almak. Şehirde yaşamak, başarıya ulaşmak için şart değil" dedi.

10 yaşında Balkan şampiyonu oldu

Ailenin ortanca kızı Eslem Büyük ise 10 yaşında. Karateye 3 yıl önce başlayan Eslem, bugüne kadar Balkan şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve Kafkas ikinciliği kazandı. Eslem, "Bu sporu çok seviyorum. Ablam bana antrenmanlarda yardımcı oluyor. Hem eğleniyorum hem de ülkemi temsil ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Zeki Büyük: "Zorluklar var ama başarıları bu zorlukları unutturuyor"

Baba Zeki Büyük ise 4 çocuğundan 3 kızının karate sporuyla uğraştığını belirterek, "Sadece çay gelirimiz var, başka hiçbir gelirim yok. Ama çocuklarımın spor ve eğitim hayatı için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Zorluklar var ama başarıları bu zorlukları unutturuyor. Tüm çocuklarımın spora yönelmesinden gurur duyuyorum. Şimdi Japonya'da ülkemizi temsil etmek için gün sayıyoruz" diye konuştu.