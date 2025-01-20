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Artistik Cimnastik Genç Erkekler Milli Takım Kampı Bolu'da Başladı

Artistik Cimnastik Genç Erkekler Milli Takım Kampı Bolu'da Başladı
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Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği artistik cimnastik genç erkekler milli takım hazırlık kampı Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başladı. 22 sporcu ve 11 teknik ekip üyesinin katıldığı kamp, 25 Ocak'ta sona erecek.

Artistik Cimnastik Genç Erkekler Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı.

Türkiye Cimnastiik Federasyonunun programında yer alan kamp, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda start aldı.

25 Ocak'ta tamamlanacak kampta 22 sporcu, 7 antrenör, 1 masör, 1 kondisyoner, 2 teknik kurul ve 1 kamp müdürü katılıyor.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, Federasyon Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan kamptaki sporcuları ziyaret etti, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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