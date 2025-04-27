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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Yarışları Kocaeli'de Yapıldı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Yarışları Kocaeli'de Yapıldı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de 134 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

Senior Men

1. Enes Demirci

Senior Women

1. Salma Agamova

2. Fatma Yade Karlıklı

3. Yagmur Derin Kevinç

Junior Men

1. Efe Ergin Dinçer

2. Mehmet Cenkay Karlıklı

3. Atilla Arda Şahinolanlar

Junior Women

1. Derya Taygan

2. Deniz Tarım

3. Derya Nasibli

Basic Novice 1 Men

1. Sarp Alisbah

2. Ateş Ahıskalı

3. Uras Baytar

Basic Novice 2 Men

1. Tiber Sirer

2. Daghan Yılmaz

3. Mehmet Kagan Özer

Basic Novice 1 Women

1. Ezgi Özer

2. Ceyda Peker

3. Derin Ergün

Basic Novice 2 Women

1. Doğa Güner

2. Zeynep Karadeniz

3. Zeynep Ayşin Yıldız

Advanced Novice Men

1. Kaan Sanal

2. Batu Tasasız

Advanced Novice Women

1. Leyla Çetin

2. Bella Aydın

3. Masal Burgu

Intermediate Novice Men

1. Mehmet Uraz Ertaş

2. Muhammet Ali Bozkurt

3. Ata Timur Akbulut

Intermediate Novice Women

1. Ayşe Dila Sucuoğlu

2. Duru Çimen

3. Nehir Alan"

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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