Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.