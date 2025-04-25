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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Kocaeli'de 134 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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