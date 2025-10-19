Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL ÜMİT ÖZDAĞ'DAN

Joao Pereira yönetimindeki ev sahibi ekip Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİLER

Bu sonuçla birlikte Göztepe Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti. Alanyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise ligin lideri Galatasaray'a konuk olacak.