Artı Değer Vanspor, 1. Lig'e İlk Kez Yükseldi

Artı Değer Vanspor, 1. Lig'e İlk Kez Yükseldi
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Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek son takım Artı Değer Vanspor oldu. Ligde 20 takım mücadele edecek ve 3 takım Süper Lig'e yükselecek.

Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek son takım Artı Değer Vanspor oldu.

Gelecek sezon 20 takımın katılımıyla oynanacak ligde 3 takım Süper Lig'e çıkacak. Ligin son 5 sırasındaki ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

Normal sezon maçlarının 8-11 Ağustos 2025'te başlayacağı lige 29 Aralık 2025'te verilecek aradan sonra 9-12 Ocak 2026'dan itibaren devam edilecek.

Lig aşaması 2 Mayıs 2026'da tamamlanacak ligde daha sonra play-off maçları oynanacak. Ligde 7, 26, 30 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi yapılacak.

Yükselenler

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta doğrudan 1. Lig vizesi alan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 1. Lig'de ilk kez yer alacak.

Antalya temsilcisini 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak kariyerinin 7. şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı 1. Lig'de Kartalspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'yi Süper Lig'e, Kartalspor, Alanyaspor, Esenler Erokspor ve son olarak Serik Belediyespor ile 1. Lig'e çıktı.

Sarıyer 2004-05'te veda ettiği 1. Lig'de gelecek sezon 25. kez yer alacak.

Play-off finalinde Batman Petrolspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Artı Değer Vanspor, ilk kez 1. Lig'e yükseldi.

2006-07'den beri profesyonel liglerde yer alan teknik direktör Murat Yıldırım'ın çalıştırdığı Artı Değer Vanspor, 2019-20'den itibaren kesintisiz olarak 2. Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor tekrar 1. Lig'de mücadele edecek. Ligde geçen sezon Süper Lig vizesi alan Bodrum FK, sadece 1 sezon yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Sivasspor, 2016-17'de, Hatayspor 2019-2020'de Adana Demirspor da 2020-21'de Süper Lig'e çıktıkları 1. Lig'e döndü.

Bu 7 takım dışında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumsspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor da geçen sezon olduğu gibi yollarına 1. Lig'de devam edecek.

1. Lig'de 2025-26 sezonu

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Artı Değer Vanspor'un ilk kez yer alacağı ligde Sakaryaspor otuz sekizinci, Boluspor otuz üçüncü, Adana Damirspor ile Bandırmaspor otuz ikinci kez mücadele edecek.

Gelecek sezon yer alacak ekiplerin şimdiye kadar 1. Lig'de gösterdikleri performans şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adana Demirspor311012439263310146611471384
Amed Sportif Faaliyetler13814159433557
Ankara Keçiörengücü1137213895139507478509
Bandırmaspor31994320299375105511391073
Bodrum FK2703320179856119
Boluspor321076437293346139911701507
Çorum FK27230202210481110
Erzurumspor FK6212976154300214349
Esenler Erokspor138131312535052
Hatayspor22702263180259827851881
Iğdır FK138161012573358
İstanbulspor19632241181210811667834
Manisa FK4144523755188183193
Pendikspor4138563745204169205
Sakaryaspor371226495331400145412971607
Sarıyer24754265254235873749873
Sivasspor25792301200291857865906
Ümraniyespor82781167389381330421

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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