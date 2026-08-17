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Arsuz'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Futbol Turnuvası Finali

Arsuz'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Arasında Futbol Turnuvası Finali
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının final karşılaşması, Kaymakam Fatih Eroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Pirinçlik ve Tülek Mahallesi Yaz Kur'an Kursları öğrencileri arasında oynanan müsabakanın ardından dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Kaymakam Eroğlu, sportif etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek tüm öğrencileri tebrik etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasının final karşılaşması gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Arsuz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final programına Kaymakam Fatih Eroğlu katıldı. Pirinçlik ve Tülek Mahallesi Yaz Kur'an Kursları öğrencileri arasında oynanan final karşılaşmasını takip eden Eroğlu, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Kaymakam Eroğlu tarafından verildi.

Kaymakam Eroğlu, Yaz Kur'an Kurslarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenlenen sportif etkinliklerin de öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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