Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Yeni sezonda sol kanat arayışlarını sürdüren Premier Lig şampiyonu Arsenal, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'la ilgileniyordu. Torino ekibi, İngiliz devine geri dönüş yaparak Kenan Yıldız'ı satmayacağını bildirdi.
- Arsenal, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın transfer şartlarını sormak için Juventus'a başvurdu.
- Juventus, Kenan Yıldız'ı satmak istemediğini belirterek Arsenal'in teklifini reddetti.
- Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 47 resmi maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.
Uzun süren hasretin ardından Premier Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Arsenal, önümüzdeki sezon hem zirvedeki yerini korumak hem de kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
ARSENAL'İN HEDEFİ KENAN YILDIZ
Bir süredir sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Londra ekibi, rotasını İtalya’ya çevirdi ve Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız’ı gündemine aldı. İngiliz basınından The Athletic’in haberine göre; Arsenal idarecileri, 21 yaşındaki genç yeteneğin transfer şartlarını sormak üzere Juventus’un kapısını çaldı.
JUVENTUS'TAN RET
Ancak İtalyan devinden Premier Lig ekibine olumsuz yanıt geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Kenan Yıldız’ı kesinlikle satmak istemediklerini net bir dille ifade etmesi üzerine Arsenal, sol kanat arayışlarında alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı.
SEZONA DAMGA VURDU
Bu sezon Juventus formasıyla oldukça istikrarlı bir grafik çizen milli futbolcu, 42’si ilk 11 olmak üzere toplamda 47 resmi karşılaşmada görev aldı. Takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline gelen Kenan Yıldız, İtalyan ekibine bu maçlarda 11 gol ve 9 asistlik göz dolduran bir skor katkısı sağladı.