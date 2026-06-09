Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber

Uzun süren hasretin ardından Premier Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Arsenal, önümüzdeki sezon hem zirvedeki yerini korumak hem de kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

ARSENAL'İN HEDEFİ KENAN YILDIZ

Bir süredir sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Londra ekibi, rotasını İtalya’ya çevirdi ve Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız’ı gündemine aldı. İngiliz basınından The Athletic’in haberine göre; Arsenal idarecileri, 21 yaşındaki genç yeteneğin transfer şartlarını sormak üzere Juventus’un kapısını çaldı.

JUVENTUS'TAN RET

Ancak İtalyan devinden Premier Lig ekibine olumsuz yanıt geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Kenan Yıldız’ı kesinlikle satmak istemediklerini net bir dille ifade etmesi üzerine Arsenal, sol kanat arayışlarında alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı.

SEZONA DAMGA VURDU

Bu sezon Juventus formasıyla oldukça istikrarlı bir grafik çizen milli futbolcu, 42’si ilk 11 olmak üzere toplamda 47 resmi karşılaşmada görev aldı. Takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline gelen Kenan Yıldız, İtalyan ekibine bu maçlarda 11 gol ve 9 asistlik göz dolduran bir skor katkısı sağladı.