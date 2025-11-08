Arsenal, Sunderland ile Berabere Kaldı: 2-2

Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasına deplasmanda karşılaştığı Sunderland ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland, lider Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 54. dakikasında Bukayo Saka ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 74. dakikada da Leandro Trossard'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Sunderland, Brian Brobbey golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 2. kez berabere kalan Arsenal puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Sunderland ise puanını 19 yaptı. - İSTANBUL