Arsenal, Sunderland ile Berabere Kaldı: 2-2

Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, Sunderland ile 2-2 berabere kaldı. Maçta ev sahibi Sunderland öne geçerken, Arsenal önce eşitliği sağladı ardından liderlik için hamle yaptı fakat son dakikada gelen golle puan kaybetti.

Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasına deplasmanda karşılaştığı Sunderland ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland, lider Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 54. dakikasında Bukayo Saka ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 74. dakikada da Leandro Trossard'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Sunderland, Brian Brobbey golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 2. kez berabere kalan Arsenal puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Sunderland ise puanını 19 yaptı. - İSTANBUL

Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
