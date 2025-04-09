Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

DECLAN RICE ŞAHANE GOLLER ATTI

Arsenal, karşılaşmanın 58. dakikasında Declan Rice ile öne geçti. Bu dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz yıldız, harika bir vuruşa imza atarak takımını öne geçirdi.

Arsenal, 70. dakikada Declan Rice ile farkı ikiye çıkardı. İngiliz yıldız, yine serbest vuruştan ağları havalandırdı ve durumu 2-0 yaptı.

FARK ÜÇE ÇIKTI

Arsenal, 75. dakikada Mikel Merino ile bir gol daha bularak durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

CAMAVINGA KIZARDI

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Camavinga, uzatma dakikalarında ise ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı. Fransız futbolcu, rövanşta forma giyemeyecek. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

BAYERN MUNIH SAHASINDA YENİLDİ

Günün diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımını Allianz Arena'da ağırladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle öne geçen İtalyan ekibi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında baskılı oynayan Bayern Münih, 85. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle skoru lehine çeviren Inter, maçtan 2-1 galip ayrıldı. İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın tamamında görev yaptı. İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.