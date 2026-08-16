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Arsenal, Community Shield'ı 3-0 Kazandı

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İngiltere Community Shield kupasında Arsenal, Manchester City'yi 3-0 yenerek yeni sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Calafiori, Havertz ve Odegaard'ın golleri galibiyeti getirdi. City'nin yeni hocası Maresca ilk resmi maçında mağlup oldu.

İngiltere Community Shield Kupası'nı Manchester City'yi 3-0 yenen Arsenal kazandı.

Cardiff'teki Principality Stadı'nda İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Manchester City, Community Shield Kupası için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 23. saniyesinde Riccardo Calafiori'nin bulduğu gol ile 1-0 öne geçen Arsenal, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle skoru 3-0 yaptı ve kupayı müzesine götürdü.

Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni teknik direktör Enzo Maresca ilk resmi maçına çıktı. Arsenal, bu zaferle yeni sezonun ilk kupasını kazanırken Maresca'nın Manchester City'deki görevi ise Premier Lig sezonu öncesinde mağlubiyetle başladı.

Kaynak: AA
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