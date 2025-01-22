Arsenal'li Havertz'in eşini sosyal medyada taciz eden 17 yaşındaki genç tutuklandı

Arsenal'de forma giyen Kai Havertz'in eşi Sophia Havertz'e sosyal medyada taciz mesajları atan 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Sophia Havertz, 12 Ocak'ta oynanan Arsenal- Manchester United FA Cup maçından sonra Instagram üzerinden taciz mesajları aldığını açıklamıştı. Sophia, eşinin kritik bir penaltıyı kaçırdığı maçın ardından gelen mesajları Instagram hikayesinde paylaşmıştı.

Alman futbolcu, üçüncü tur maçında Manchester United kalecisi Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltı vuruşu ve uzatmalarda kaçırdığı net gol fırsatıyla gündem olmuştu.

Sophia, çiftin henüz doğmamış bebeklerine yönelik hakaret içeren mesajı paylaşarak, "Birinin böyle bir şey yazmasının normal olduğunu düşünmek beni çok şoke ediyor. Umarım kendinizden utanıyorsunuzdur" yorumunu yaptı.

Bir başka mesajı da paylaşan Sophia, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama lütfen daha saygılı olun. Biz bundan daha iyisiyiz" diye yazdı.

Hertfordshire Polis Teşkilatı, St Albans'tan 17 yaşındaki bir gencin "kötü niyetli iletişim" şüphesiyle tutuklandığını ve soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Havertz, hafta sonu oynanan Aston Villa maçında attığı golle sezondaki gol sayısını 13'e yükseltti. Sakatlığı bulunan Gabriel Jesus'un yokluğunda Alman futbolcunun, takımının Dinamo Zagreb ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi grup maçında da forma giymesi bekleniyor.