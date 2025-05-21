Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor

Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
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Arsenal'in eski oyuncusu Jay Emmanuel-Thomas, Tayland'dan İngiltere'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle eylül ayında tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan Thomas, suçunu itiraf etti. Eski futbolcu için 14 yıl hapis cezası isteniyor.

Premier Lig ekibi Arsenal'in 34 yaşındaki eski oyuncusu Jay Emmanuel-Thomas, 18 Eylül 2024'te uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı. Tutuklama, İngiliz sınır muhafızlarının 2 Eylül'de Bangkok'tan Londra Stansted Havaalanı'na gelen bir uçuşta Emmanuel Thomas'ın valizinde uyuşturucu maddesinin bulunmasının ardından gerçekleşti. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 600 bin sterlin olduğu açıklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

BBC'nin haberine göre; Uzun süredir hapiste bulunan Emmanuel-Thomas, suçunu itiraf etti. Haberde, İngiliz oyuncunun valizinde bulunan uyuşturucunun toplam ağırlığının 60 kilogram olduğu belirtilirken, yasaklı maddelerin bulunduğu valizin Bangkok'tan Dubai aktarmalı bir uçakla geldiği bildirildi. İngiliz ismin kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğu dile getirildi.

14 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Arsenal'in eski oyuncusuna açılan davanın devam ettiği belirtilirken, İngiltere'ye uyuşturucu sokmanın azami cezası olan 14 yıl hapis cezasının uygulanmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Kariyeri boyunca Arsenal, Bristol City, Ipswich ve son olarak İskoçya 2. Ligi'nde mücadele eden Greenock Morton'da forma giyen Thomas'ın sözleşmesi tutuklanmasının ardından kulübü ile feshedilmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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