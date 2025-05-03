Arsenal, Bournemouth'a 2-1 Yenilerek Şampiyonluk Yarışında Zor Duruma Düştü

Arsenal, Bournemouth'a 2-1 Yenilerek Şampiyonluk Yarışında Zor Duruma Düştü
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Premier Lig 35. hafta maçında Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda öne geçen Arsenal, İkinci yarıda Bournemouth'un golleriyle maçı kaybetti. Bu sonuçla Arsenal, 67 puanda kalırken, Bournemouth 53 puana ulaştı.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 35. hafta maçında Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 yenildi.

Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında son haftaların formda ismi, İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Bournemouth, İspanyol savunmacı Dean Huijsen'in golüyle 67. dakikada beraberliği buldu ve ardından Brezilyalı forvet Evanilson'un 75. dakikada kaydettiği golle galibiyete uzandı.

Bu sonuçla 67 puanda kalan Arsenal, şampiyonluğu garantileyen Liverpool'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

Bournemouth ise 53 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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