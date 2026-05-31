Arsenal, 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

İngiltere Premier Lig'de 22 yıl aradan sonra şampiyon olan Arsenal, Londra'da düzenlenen geçit töreninde on binlerce taraftarıyla zaferini kutladı. Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle yaklaşık 9 kilometrelik rotada coşkulu anlar yaşadı.

2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

Arsenalli futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz." dedi.

Kaptan Martin Odegaard, "Çok muyluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem." derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
