Bayburtlu Minik Boksörler Türkiye Şampiyonası'nda Ringe Çıkıyor
Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, 7-16 Ağustos tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil edecek. Tayfur Çetin, Semih Turan Eryılmaz, Ecrin Kocatürk ve Melek Karahan, antrenör Hamza Karakulaklı yönetiminde derece elde ederek hem Bayburt'u hem de beldelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, Sivas'ta düzenlenecek Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil edecek.
7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada Tayfur Çetin, Semih Turan Eryılmaz, Ecrin Kocatürk ve Melek Karahan ringe çıkacak. Sporcular, Hamza Karakulaklı'nın antrenörlüğünde şampiyonaya katılacak.
Arpalı'da çalışmalarını sürdüren sporcular, şampiyonada derece elde ederek hem Bayburt'u hem de beldelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Alt minikler kategorisinde mücadele edecek sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için ter dökecek.