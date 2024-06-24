Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'daki karşılaşmayı 1-0 İspanyollar kazandı ve 3'te 3 yaparak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. 1 puanda kalan Arnavutluk ise turnuvaya veda etti.

GALİBİYET GOLÜ FERRAN TORRES'TEN

Maça etkili başlayan İspanya, 13. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca sahadan 1-0 skorla İspanya galip ayrıldı.

İSPANYA, YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 yenen İspanyollar, grubun son müsabakasında da Arnavutluk'u tek golle geçerek B Grubu'nu puan kaybetmeden ve gol yemeden lider tamamladı. İspanya bu sonuçlarla adını Son 16'ya yazdırırken, 1 puanda kalan Arnavutluk ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan grup aşamasında elendi.

SON MAÇLARIN ARDINDAN B GURUBU PUAN DURUMU

1- İspanya: 9 puan/+5 averaj

2- İtalya: 4 puan/0 averaj

3- Hırvatistan: 4 puan/-3 averaj

4- Arnavutluk: 1 puan/-2 averaj