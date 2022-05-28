Arnavutköy Belediye Spor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Haberler

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde oynanan Artvin Hopaspor maçını kazanarak TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediye Spor'un şampiyonluğu Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen organizasyonla ve binlerce taraftarın katılımı ile kutlandı. Kutlamada renkli görüntüler oluştu.

Arnavutköy Belediye Spor zorlu sezonun ardından şampiyonluğu elde ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Şampiyon takıma Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katıldı. Organizasyonun ardından takım yöneticileri ve futbolcular temsili olarak kupayı tekrar kaldırdı. Programda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacıya ve geçmiş dönem kulüp başkanı Turgut Baran'a imzalı forma ve plaket takdimi yapıldı. Kutlama organizasyonu sonunda Emre Kaya konseri ile taraftarlar coşkulu anlar yaşadı.

Ahmet Haşim Baltacı: "Arnavutköy Belediye Spor bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi"

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Sevgili genç kardeşlerim ve değerli hemşerilerim, bu güzel akşamda, bu anlamlı gecede bize bu onurlu anları yaşatan güzel kadroyu tebrik ediyorum. Bu meydan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı, mutlu anlarımızı paylaşıp anlamlı günlerde bir araya geldik ama bugün bambaşka bir geceyi yaşıyoruz. Arnavutköy Belediye Sporumuzun özellikle futbol branşında çok kısa süre içerisinde basamakları çok hızlı bir şekilde çıkmak sureti ile bugün geldiği bu noktaya, bileğinin hakkı ile geldi. Bir kez daha sebep olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Nihat Balan: "Arnavutköy bu şampiyonluğu hak ediyordu"

Arnavutköy Belediye Spor Teknik Direktörü Nihat Balan da, "Bizim için iyi bir sezon oldu. Ben biraz geç geldim ama bir hedef koyduk ve hedefimize ulaştık. Şu anda baktığımızda her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz, taraftarımız bizim her daim yanımızda, bu sezon iyi bir şekilde bitti. Bu şampiyonluk Arnavutköy'e yakıştı ama bu bir başlangıç bizim için. Bundan sonra sonuna kadar iyi mücadele eden bir takım görecekler. Geldiğimiz günden beri hem bulunduğumuz bölgeyi tanıyoruz ve futbola ilgi var küçük bir ışık lazımdı oda oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor