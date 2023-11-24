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Armutlu'da Cumhuriyet'in 100. yılı voleybol turnuvası düzenlendi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuva, 1 Aralık'ta yapılacak yarı final ve final maçlarıyla son bulacak.