Armand Duplantis, Sırıkla Atlama Dünya Rekorunu 6,28 Metreye Yükseltti

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Elmas Lig etabında mücadele eden Duplantis, yeni bir dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başardı.

Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.