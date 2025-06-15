Armand Duplantis, Sırıkla Atlama Dünya Rekorunu 6,28 Metreye Yükseltti

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İsveçli atlet Armand Duplantis, Stockholm'deki Elmas Lig etabında 6,28 metreye ulaşarak kendi dünya rekorunu geliştirdi. Duplantis, daha önceki rekorunu 12. kez güncelledi.

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Elmas Lig etabında mücadele eden Duplantis, yeni bir dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başardı.

Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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