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Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor Arasında Hentbol Kadınlar Süper Kupa Maçı Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

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Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi Armada Praxis Yalıkavak ve Yenimahalle Belediyespor kaptanları basın toplantısı düzenledi. Yeliz Özel ve Demet Sonkaya, karşılaşma öncesi beklentilerini paylaştı.

Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında yarın oynanacak Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi iki takımın kaptanları basın toplantısı düzenledi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak'ın kaptanı Yeliz Özel ve lig finalisti Yenimahalle Belediyespor'un kaptanı Demet Sonkaya, yarın saat 19.00'da Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Yeliz, geçen yıl ligin final serisinde yendikleri Yenimahalle Belediyespor ile bu kez Süper Kupa'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Son şampiyonluk serisini Yenimahalle ile oynadık. Zorlu geçen maçlar sonucunda şampiyon olduk. Her zaman ciddiye aldığımız, iyi hentbol oynayan bir takımla tekrar karşılaşacağız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kupayı evimize götürmek istiyoruz." dedi.

Ligin geçen sezona göre daha rekabetçi geçmesini beklediğini söyleyen Yeliz, "Geçen sene güçlü 5 takım vardı. Bu sene çoğu sporcu yurt dışına gitti. Türk hentbolu adına da oyuncularımızın yurt dışına gitmesi gurur verici. 5 takımla değil de daha fazla takımın iddialı olduğu bir lig olacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz her zaman 3 kupa." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hentbolcu, 44 yaşında olduğu hatırlatılarak aktif kariyerini noktalamakla ilgili bir karar alıp almadığı sorusu üzerine "Hep söylenen bir şey var: 'Ne zaman bırakacaksın?' Bırakmıyorum arkadaşlar. 'Vücudum beni ne zaman bırakırsa o zaman bırakırım' diye söylemişimdir. Bırakmıyorum çünkü vücudum beni bırakmadı." yorumunu yaptı.

Demet Sonkaya

Yeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Demet ise "Geçen sezon takım olarak çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sezonun başından play-off serisine kadar çok güzel mücadele verdik. Son 2 aylık periyotta sahada olamadım ama kenarda takım için tam destektim. Geçen seneki mücadelenin meyvesi de yarınki maç olacak inşallah. Yine geçen seneki gibi genç, dinamik bir kadroyla buradayız. Çok çalışarak, çok fazla antrenman yaparak geldik buraya. Genç, istekli, hırslı bir kadroyla yarın sahada olacağız. İnşallah hentbol için seyir zevki yüksek, güzel bir maç olur." diye konuştu.

Demet, Türk hentbolcuların yabancı kulüplere transferinin milli takıma nasıl yansıyacağı sorusuna, "Birçok arkadaşımız gitti yurt dışına. Bu, milli takım ve Türk hentbolu için gurur verici, çok güzel. İnşallah başka arkadaşlarımız, bizler de daha güzel takımlara gideriz. Bunun milli takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü farklı antrenmanlar, hazırlık maçları görmek ve başka deneyimler yaşamak, milli takımımıza da olumlu yansır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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