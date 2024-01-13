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Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi

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Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti. Nicholas Hoag ve Gyorgy Grozer'in performansıyla galibiyete ulaşan Arkas Spor, mücadeleyi 25-16, 25-17 ve 25-21 setlerle kazandı.

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Saadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Nikolay Kartev, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı

ZİRAAT BANKKART: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül, Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Abdülsamet Yalçın

SETLER: 25-16, 25-17, 25-21

SÜRE: 73 Dakika (22, 23, 28)

Voleybol Efeler Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği güçlü rakibi Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-16, 25-17 ve 25-21 sonuçlandı. Arkas Spor'da Nicholas Hoag ve Gyorgy Grozer mücadeleyi 16'şar sayıyla tamamlarken Efe Mandıracı 15, Ertuğrul Gazi Metin 11 sayıyla galibiyete katkı koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor voleybol İzmir Spor Güncel Haberler

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