Arkas Spor, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

İZMİR,

VOLEYBOL Efeler Ligi'ndeki İzmir'in köklü ekibi Arkas Spor, yeni sezon öncesi sağlık sponsoru

Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Bu sezon Ertuğrul Gazi Metin, Emir Kaan Öztürk, Onurcan Çakır, Emre Çevik ve Ulaş Onur Topbaşlı gibi önemli oyuncuları transfer eden Arkas Spor'un sezon başında rutin sağlık kontrolü kapsamında, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ile ekokardiyografi (EKO), efor, solunum fonksiyon testleri Medicana'da gerçekleştirildi. Sporcu sağlığı konusunda uzman hekimlerce sağlık kontrollerinden geçirilen takımın, bu sene renklerine bağladığı sporcularının da sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.