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Arkas Spor, Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı

Arkas Spor, Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, smaçör Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı. Kulüp, Tarakçı'ya teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

p>AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, smaçör Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'mızın oyuncusu Oğuzhan Tarakçı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İzmir ekibinde Daniel McDonnel, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş ve Mustafa Cengiz'den sonra takımdan gönderilen 5'inci isim Oğuzhan oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor voleybol Sigorta Spor Haberler

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