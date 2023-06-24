Arkas Spor, Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, smaçör Oğuzhan Tarakçı ile yollarını ayırdı. Kulüp, Tarakçı'ya teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'mızın oyuncusu Oğuzhan Tarakçı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İzmir ekibinde Daniel McDonnel, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş ve Mustafa Cengiz'den sonra takımdan gönderilen 5'inci isim Oğuzhan oldu.