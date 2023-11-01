Arkas Spor, Mursa Osijek'i 3-0 mağlup ederek 16'lı Finaller Turu'na yükseldi

Cev Kupası 32'li Finaller Turu rövanş maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımını 3-0 mağlup etti ve adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz (Türkiye)

ARKAS SPOR: Efe, Halit, Canham, Mirza, Ertuğrul Gazi, Ulaş, Ahmet, Onurcan, Hoag, Burutay, Ulaş Onur, Emir Kaan, Emre

MURSA OSIJEK: Vukuvic, Ivancic, Dirlic, Giljanovic, Viloria, Perillus, Vidakovic, Verasto, Dugandz

SETLER: 25-21, 25-13, 25-19

SÜRE: 73 dakika (27, 20, 26)

CEV Kupası 32'li Finaller Turu rövanş maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımını 3-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanşı da alarak adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-13 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.