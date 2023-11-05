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Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Yendi

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AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi. Maçın süresi 118 dakika sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Hoff, Ivanov, Furkan Aydın, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Mustafa Cervatoğlu, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk, Can Koç)

Arkas Spor: Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Canham, Onur Çevik, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 18-25, 25-23, 27-25, 14-25, 9-15

Süre: 118 dakika (22, 27, 32, 21, 16)

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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