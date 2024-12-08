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Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 Mağlup Etti

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 25-22, 25-22, 25-20 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı )

Halkbank : Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatgın, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 25-22, 25-22, 25-20

Süre: 83 dakika (29, 29, 25)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
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