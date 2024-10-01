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Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 Mağlup Ederek Şampiyon Oldu

Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 Mağlup Ederek Şampiyon Oldu
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2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maç, İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirildi.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

HALKBANK: Yunus Emre, Ma'a, Kooy, Mert, Sotolo, Mirza, Volkan (L) (Sercan Yüksel, Deniz, İzzet)

ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Franck, Burakhan, Grozer, Abdulsamet (L) (Gökçen, Onur)

SETLER: 24-26, 25-27, 21-25

SÜRE: 1 saat 31 dakika

2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede rakibi Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor şampiyon oldu.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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