Arkas Spor, filede Fenerbahçe'ye konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final serisinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final mücadelesinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Serinin ikinci maçı ise 7 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Eşit galibiyetin oluşması durumunda ise üçüncü ve son maç 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. - İZMİR