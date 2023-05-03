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Arkas Spor, filede Fenerbahçe'ye konuk olacak

Arkas Spor, filede Fenerbahçe'ye konuk olacak

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final serisinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final serisinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın Play-off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final mücadelesinde Halkbank'a elenen Arkas Spor, yarın 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Serinin ikinci maçı ise 7 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Eşit galibiyetin oluşması durumunda ise üçüncü ve son maç 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Fenerbahçe Halkbank Spor Spor Haberler

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