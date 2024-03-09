Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 Yendi
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 26-24, 25-22, 25-21 olarak sonuçlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin (Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı)
Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan, Kolodinsky (Metin Durmuş, Burak Çevik)
Setler: 26-24, 25-22, 25-21
Süre: 78 dakika (28, 26, 25)
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.