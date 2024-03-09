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Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 Yendi

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AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 26-24, 25-22, 25-21 olarak sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin (Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı)

Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan, Kolodinsky (Metin Durmuş, Burak Çevik)

Setler: 26-24, 25-22, 25-21

Süre: 78 dakika (28, 26, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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