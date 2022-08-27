Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı.

Ilıca-Çeşme coğrafi rotasında yapılan ikinci gün yarışlarında 37 tekne yer aldı. Bulgaristan ve Rusya'dan iki takımın da katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Ilıca'daki Çeşme Yelken Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

Organizasyonda 6 yılda toplam 236 tekne ve 2 bine yakın sporcunun yarıştığını belirten Arkas, "Sürdürülebilir bir yarış olmasını başladığımız günden beri çok önemsedik. Son iki senedir pandemiye rağmen 'Dünya dursa rüzgar durmaz' diyerek devam ettik. Sporu ve turizmi destekleyen marka etkinliklerin artmasını ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çeşme'nin sezonunun uzaması için özellikle bu tür etkinliklere ihtiyaç var." diye konuştu.

Yarışların ardından IRC A 0'da Arkas Blue Moon IRC A 1'de Borusan Racing Evolution, IRC A 2'de Corendon Cheese, IRC A 3'te Zamazingo Doğan Sailing-Vmg Yelken, IRC A 4'te Cygnus, IRC B'de Goodday Sunshine, Destek 1'de Alexandre Dreams, Destek 2'de Auriga tekneleri ilk sırada yer aldı.

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, yarın Çeşme parkuru ile devam edecek.