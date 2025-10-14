Haberler

Arkadaşı ağzından kaçırdı! Solskjaer'in yeni takımı belli oluyor
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor. Futbolculuk döneminde Manchester United'dan takım arkadaşı olan Paul Scholes, Solskjaer'in geleceğiyle ilgili konuştu ve yeni takımını ağzından kaçırdı. Scholes, yaptığı açıklamada "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından hiçbir kulüple anlaşmayan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yeni kulübü belli oluyor.

PAUL SCHOLES AĞZINDAN KAÇIRDI

İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, futbolculuk döneminde Manchester United'da birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Solskjaer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. The Good, The Bad & The Football adlı podcast yayınında konuşan Scholes, Norveçli hocanın gelecekte çalıştıracağı takımı ağzından kaçırdı.

"LONDRA'DA RANGERS YETKİLİLERİYLE BULUŞACAK"

Eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet eden Scholes, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi." dedi. Nicky Butt bunun üzerine araya girerek, "Kimi kastettiğini biliyorum. Manchester United'ı çalıştırmıştı, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmıştı… Ole'den mi bahsediyorsun?" dedi. Bu sözler üzerine gülümseyen Scholes, "Yorum yok." diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

RANGERS İDDİASI GÜÇLENİYOR

Bu konuşma sonrasında İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ole Gunnar Solskjaer, Rangers ile teknik direktörlük için görüşmelerin büyük mesafe katetti. Deneyimli hocanın kısa süre içerisinde Rangers'ın başına geçeceği aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
