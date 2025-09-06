Haberler

Arjantinli kaleci Chaves, Fenerbahçe arsaVev için İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe ArsaVev, Arjantin Milli Takımı kalecisi Abigail Paola Chaves'in transferi konusunda Fútbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya vardı. Chaves, resmi imza için İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezonda kalecisine sürpriz bir ismi eklemeye hazırlanıyor.

KALE ARJANTİNLİ CHAVES'E EMANET

Fenerbahçe ArsaVev, transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardığı Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Abigail Paola Chaves'in İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves'in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

1.75 boyundaki 28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Arjantinli Milli Takımı ile 48 resmi maçta görev aldı.

