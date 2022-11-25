Dünyayı şaşırtmaya devam ediyorlar! Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da bir çılgın karar daha

Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülke genelinde resmi tatil ilan etmişti. Prens Selman futbolculara şimdi de Rolls-Royce marka araç hediye etmeye karar verdi.

Dünya Kupası'nda Arjantin'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'da çılgın kararlar devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet nedeniyle ülkede resmi tatil kararı almıştı.

SÜRPRİZLER DEVAM EDİYOR

Tatil kararıyla tüm dünyayı şaşırtan Suudi Arabistan'da futbolcular için de büyük bir hediye düşünüldü. Prens Selman, son kararıyla yine şaşırttı.

DEV HEDİYE

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, Arjantin'i yenen Suudi Milli Takımı oyuncularına Rolls-Royce hediye etmeye karar verdi.

GRUP SONU MERAK EDİLİYOR

Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da gruptan çıkma hayalleri kuruluyor. Suudi Arabistan'ın gruptan çıkması halinde verilecek kararlar şimdiden merak konusu oldu.

ARACIN DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN DOLAR

Prens Selman'ın hediye edeceği araçların fiyatı ise 1 milyon 200 bin dolar civarında. Suudi Arabistan'ın futbolcuları bu hediyeyle adeta servet sahibi olacak.