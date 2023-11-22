Arjantin, Brezilya'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 6. haftasında Arjantin, tribünde yaşanan olayların damga vurduğu karşılaşmada Brezilya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 6. hafta karşılaşmasında Brezilya, son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i ağırladı. Maracana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin kaydettiği golle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Arjantin gruptaki liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.

Karşılaşmaya tribünde yaşanan olaylar damga vurdu

Mücadele öncesinde yapılan seremonide Brezilya milli marşı okunurken polisin copla Arjantinli taraftarlara müdahalede bulunması üzerine ortalık karıştı. Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, takımı toplayarak soyunma odasına götürdü. Olayların yatışmasının ardından Arjantin'in tekrar sahaya dönmesiyle müsabaka başladı. Arjantin kaptanı Messi ise karşılaşmanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Maracana'da büyük bir zafer kazandık ancak bu zafer Brezilya'da Arjantin taraftarlarının bir kez daha baskı altına alınmasıyla hatırlanacak. Bu çılgınlık tolere edilemez ve artık sona ermeli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL