Arjantin, Yeşil Burun Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Miami'deki antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Çeşitli saha oyunlarının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

Messi de antrenmanda yer aldı

Antrenmanda, turnuva tarihinde 19 golle tüm zamanların en golcü futbolcu konumunda bulunan Lionel Messi de yer aldı.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Fransız yıldız futbolcu Mbappe ile 6'şar golle turnuvadaki gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.

Arjantin-Yeşil Burun Adaları mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de Miami Stadı'nda oynanacak.

Yeşil Burun Adaları'nda Türkiye'den 4 futbolcu

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıkacak.

Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.