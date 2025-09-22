Argıncıkspor, Talas Anayurtspor'u 3-0 ile Geçti
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. haftasında Argıncıkspor, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Yeşil-beyazlı takımın gollerini Berat Aydemir, Tahir Can Çeçen ve Eren Cem Çelebi kaydetti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Dilber Sıla Başıacık, Ersin Öztürk, Mustafa Uçkan
Argıncıkspor: Muhammed Enes Yıldız, Oktay Koçak, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner, Menduh Çökük, Halil Aladağ, Karahan Hamurcu (Eren Cem Çelebi dk. 78), Berat Aydemir
Talas Anayurtspor: Fazlı Gür, Hasan Emre Coruk, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, İbrahim Nameli, Taha Ozan Çandır, Semih Can Gül, Muhammet Uğur, Hamza Sezer, Harun Sezer, Serkan Akbaba
Goller: Berat Aydemir (dk. 45+4), Tahir Can Çeçen (dk. 84), Eren Cem Çelebi (dk. 86) (Argıncıkspor) - KAYSERİ